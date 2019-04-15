РФ готова расплатиться с Советом Европы. Но при одном условии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 апреля, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Готовится встреча лидеров России и КНДР;
- Совет ЕС утвердил поправки к газовой директиве;
- В России назвали условия выплаты долга Совету Европы;
- Google сливает данные о пользователях полиции США;
- Гуайдо назвал виновных во вторжении в Венесуэлу.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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