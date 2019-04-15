Каракас, 15 апреля, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Поддерживаемый США и их союзниками лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо выступил с обращением к властным кругам КНР со страниц информационного портала Bloomberg 15 апреля.

Asambleanacional.gob.ve Хуан Гуайдо

Напомним, наряду с Россией, Китай является наиболее влиятельной из держав, выступивший с официальной поддержкой законному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, вот как Гуайдо объясняет, почему Пекину следует изменить решение:

«Китай занимает первое место в мире по импорту нефти, а Венесуэла обладает крупнейшими на планете разведанным запасами этого ископаемого топлива. Уже по этим причинам экономическое сотрудничество между нашими двумя странами будет неизбежно нарастать. На самом деле, мы надеемся на большее. Существует множество сфер помимо нефти, где мы могли бы получать обоюдную выгоду от торговли и сотрудничества в будущем.

Однако для того, чтобы эти отношения могли расцвести, Венесуэла должна измениться и отбросить модель управления, которая разрушила нашу экономику. Страна переживает глубокий гуманитарный кризис: как минимум 87% граждан Венесуэлы живут в нищете, подвергаются 90%-му дефициту еды и медикаментов. Базовые службы, такие как электроснабжение и водопровод, прекратили функционировать. Согласно данным МВФ, инфляция превысила 2,6 миллиона процентов в январе этого года и грозит вырасти до 10 миллионов процентов к концу года.

Кроме того, Венесуэла превратилась в одно из самых опасных и коррумпированных государств в мире. Государство больше не контролирует свою территорию: нерегулярные группы, такие как Колумбийская Национально-освободительная Армия, действуют по меньшей мере в 12 штатах. Вследствие этого, миллионы жителей Венесуэлы бежали. Этот процесс стал крупнейшей массовой миграцией в Латинской Америке, превысив количественно сирийский миграционный кризис. Международные организации, такие, как Организация американских государств, Верховный комиссар ООН по правам человека и Human Rights Watch, неоднократно давали свои подтверждения этой информации о наших страданиях.

Даже наша добыча нефти резко сократилась. Мы сейчас добываем едва ли одну треть от того, сколько мы добывали в 1999 году. Наши перерабатывающие заводы были уничтожены, как и большая часть нашей базовой инфраструктуры. Для восстановления нашей страны нам потребуются обширные инвестиции и мы открыты для их получения.

Я верю, что Китай, лидеры которого точно знают, что здесь происходит, внесет свой вклад как великая держава, которой он является, и поспособствует передаче власти, в которой мы так остро нуждаются. Николас Мадуро потерял свою народную поддержку, и мы хотим как можно скорее увидеть мирную передачу власти. Мы уже находимся в контакте с китайскими властями, которым известна наша позиция и расположение к совместной работе с ними в будущем.

Наша цель состоит в том, чтобы Венесуэла вновь стать стабильным государством, источником процветания, обеспечивающим безопасность инвесторов и выполняющим свои обязательства. Мы представляем себе страну, где законные иностранные инвестиции будут уважать и защищать в рамках нашего законодательства и международных соглашений, которые мы заключили.

Граждане Венесуэлы хотят мирного политического перехода без внешнего военного вмешательства. Будучи одной из двух великих экономических держав планеты, Китай может внести конструктивный вклад в это дело.

Китай является важнейшим глобальным игроком, и мы убеждены в том, что мы должны поддерживать и укреплять отношения со всеми действующими силами. Количество Китайских проектов по развитию в Венесуэле сократилось, так как в последние годы они сталкивались с коррупцией и невыполнением обязательств. Мы хотим положить конец грабежам и расхитительству, которые приходится переживать китайским инвесторам.

Чтобы запустить экономическое восстановление Венесуэлы, прежде всего необходимо восстановить верховенство права. С этой целью мы предложили четкую дорожную карту: сначала конец узурпаторской власти Мадуро, а затем переходное правительство и свободные и честные выборы.

Европа, Канада, США и большинство соседних стран Латинской Америки поддержали нас в наших усилиях по воссозданию институтов в нашей стране. Они искренне желают нормализации и демократизации Венесуэлы.

Для Пекина настал момент добавить свой голос в этот хор. Влияние Китая в нашем регионе значительно выросло за последние несколько лет. Именно в интересах Китая помочь добиться атмосферы мира, стабильности и благосостояния, к которой мы все стремимся. Если Пекин пожелает этого, он найдет полного готовности, открытого к диалогу и более надежного партнера в Каракасе.»