Киев, 15 апреля, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту Украины Петру Порошенко. Видео опубликовано 15 апреля на политической странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петрушка

Зеленский призвал Порошенко не искать его в студиях телеканалов, перестать сдавать анализы всем желающим и выступать на стадионах. Вместо этого Порошенко следует решить резонансные вопросы, а именно наказать убийц херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк, посадить фигурантов коррупционного скандала в «Укроборонпроме» и добиться возвращения на Украину моряков, задержанных российскими пограничниками в Чёрном море.

Читайте подробнее: В Киеве арестовали подозреваемого в организации убийства чиновницы Херсона

«Это ваши дела. Потому что шоумен, может стать президентом, а президент, который стал шоуменом — это прискорбно», — заявил Владимир Зеленский.

Читайте также: Скандал с коррупцией в СНБО обвалил рейтинги Порошенко — эксперт

Он напомнил, что дебаты между кандидатами должны состояться 19 апреля, а реальными делами следует заниматься каждый день.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что команда Порошенко пытается сорвать проведение второго тура президентских выборов на Украине, организовывая недостаток членов участковых избирательных комиссий.

Читайте также: Порошенко саботирует проведение второго тура выборов — штаб Зеленского