Москва, 15 апреля, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Тайну появления сына у шоумена Сергея Зверева раскроет сегодня, 15 апреля 2019 года, Андрей Малахов в своей передаче «Прямой эфир». Соответствующий анонс телеведущий опубликовал 15 апреля на своей странице в Instagram.

Mikhail Popov Андрей Малахов

В интервью Малахову шоумен рассказал, как 23 года назад он посетил детский дом и взял оттуда больного ребёнка. Ведущий отметил, что ранее Зверев никогда об этом не рассказывал. Его сын также впервые узнает о том, как приехал в Москву.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что «Первый канал» покажет интервью Аллы Пугачевой, которое впервые было опубликовано на YouTube-канале актера Олега Меньшикова. Телекомпания впервые покажет фильм, который изначально был выпущен на интернет-площадке.