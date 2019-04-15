Севастополь, 15 апреля, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Апелляционный суд приговорил бывшего руководителя государственного унитарного предприятия «Севастопольский автодор» к пяти годам колонии вместо семи лет условного лишения свободы. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Тюрьма

«Будучи директором ГУПС «Севастопольский Автодор» с 23.09.2016 по 25.01.2017 получил от должностных лиц и представителей юридического лица взятку в сумме более 500 тыс. рублей за заключение с юридическим лицом договоров поставки продукции и строительных материалов», — отметили в прокуратуре.

Руководитель предприятия был осуждён на семь лет лишения свободы условно в январе 2019 года.

«Согласившись с доводами прокурора, изложенными в апелляционном представлении, о несправедливости назначенного наказания в виду его чрезмерной мягкости, суд апелляционной инстанции назначил экс-главе ГУПа наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осуждённый взят под стражу в зале суда», — уточнили правоохранители.

Прокуратура подавала апелляцию на решение Ленинского районного суда Севастополя, признавшего чиновника виновным по пунктам «б», «в» части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки, совершенные с вымогательством взятки, в крупном размере. Руководитель предприятия был осужден на семь лет лишения свободы условно в январе этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, Виталий Узлов был назначен на пост директора «Севавтодора» в октябре 2016 года. Информация о его задержании в СМИ появилась в мае 2017 года.

Незадолго до ареста Узлова губернатор Дмитрий Овсянников подверг сомнению корректность цифр по объему ремонта дорог в городе, которые привёл на совещании Узлов.

«Я абсолютно не верю докладу, если ездить по городу, то можно увидеть песок вдоль обочин», — отмечал губернатор.