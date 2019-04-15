Санкт-Петербург, 15 апреля, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Петербургские депутаты предлагают запретить иностранцам водить экскурсии в России. Соответствующую инициативу федерального уровня поддержали 15 апреля на заседании профильной комиссии Заксобрания Петербурга по промышленности, экономике и собственности, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Прогулочный корабль в Петербурге

Как заметил глава комиссии, единоросс Алексей Макаров, это «давно назревший вопрос», о решении которого депутатов просили многочисленные представители отрасли.

«Мы предлагаем установить, что услуги экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков оказываются только гражданами РФ. Конечно, у нас действуют нормы Конституции, поэтому, если международным договором предусмотрено иное, то услуги могут предоставляться и иностранными гражданами, и лицами без гражданства», — заявил Макаров.

Исполнительная власть должна будет заняться аттестацией гидов, ведением реестров и контролем за соблюдением закона, считают депутаты. Документ предполагает штрафы для самих гидов-нарушителей в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Кроме того, иностранный гражданин в некоторых случаях может быть привлечен к ответственности еще и за нарушение миграционного законодательства, а также выдворен за пределы РФ.

По мнению Алексея Макарова, основная проблема заключается в том, что иностранные гиды, чаще всего нелегальные, рассказывают путешественникам сплошные небылицы вместо истории России, описанной в российских учебниках.

«Можно услышать, что Северная война была начата Петром I из-за запасов янтаря под Балтийским морем, а змея — это священное животное в России, именно поэтому она изображена вместе с Медным всадником. Нетрудно догадаться, что подобной информацией потчуют китайских туристов. Вот выдержка из одной из экскурсий: «Александр Пушкин не был российским гражданином. На самом деле, он был негром, иностранцем, которого прислал в Россию один африканский король. Тогда в России очень любили страшные и пугающие вещи. Он прибыл в Россию и нашел себе очень красивую, умную, молодую жену. И выучил русский язык с русской женой». Это выдержка из экскурсии, которая и правда звучит в Царскосельском лицее, и становится уже совсем не смешно», — заявил Макаров.

Он добавил, что законопроект поможет создать больше рабочих мест для российских гидов и для российских турфирм, поэтому депутаты лишь пытаются защитить отечественный рынок туристических услуг.

Отметим, по данным Смольного, сегодня в Петербурге работают 5,5 тыс. аккредитованных гидов-переводчиков.

Напомним, за прошлый год Петербург посетили 8,2 млн туристов. Большинство иностранных гостей в 2018 году прибыли в город из Китая, Великобритании, Германии, США, Финляндии, Италии, Канады, Австралии и Испании.