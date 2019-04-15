Таллин, 15 апреля, 2019, 13:12 — ИА Регнум.

Боевой британский вертолет AW159 Wildcat

На эстонскую авиабазу Эмари прибыли четыре британских вертолета AW159 Wildcat многоцелевого назначения, сообщает эстонская газета Postimees.

Сообщается, что основная задача вертолетов — поддерживать боевую группу союзников, несущих службу в городе Тапа. Вертолеты данного типа предназначены в первую очередь для осуществления наступательных и разведывательных полетов.

Вертолетное подразделение пробудет в Эстонии до конца мая и будет тесно сотрудничать с Силами обороны Эстонии и примет участие в учениях Kevadtorm («Весенний шторм-2019»). Во второй половине апреля ожидается, что к данному подразделению присоединятся еще пять наступательных вертолетов Apache.

Напомним, в учениях «Весенний шторм», проводимых на территории Эстонской Республики, в 2017 году принимало участие почти 9 тысяч военнослужащих, среди которых около 2,3 тысячи зарубежных военнослужащих из 14 стран.