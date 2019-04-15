Чебоксары, 15 апреля, 2019, 13:12 — ИА Регнум. В Чебоксарах перед судом предстанет 35-летний мужчина, которого обвиняют в истязании двоих своих детей и бывшей супруги. Несмотря на то, что супруги разведены, мужчина продолжает жить в той же квартире, не работает. После возбуждения уголовного дела побои прекратились, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Иван Горохов. Запил. XX

Следствие полагает, что в ноябре-декабре 2018 года мужчина жестоко обращался со своей семьей — 15-летней дочерью, 12-летним сыном и бывшей супругой.

«В частности, обвиняемый из личных неприязненных отношений на бытовой почве, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно наносил им побои. Одновременно с детьми он также избивал и свою бывшую супругу», — сказал Олег Дмитриев.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина злоупотребляет спиртными напитками, не всегда ночует дома, часто устраивает скандалы. К примеру, 25 декабря 2018 года он пришёл около трёх часов утра, разбудив супругу и устроив скандал. Как следует из уголовного дела, когда из-за шума проснулись дети, он стал выкидывать из холодильника продукты питания, затем в детей полетели яйца. Утихомирить буяна удалось после того, как в квартиру прибыли полицейские, которых вызвали соседи.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ и ст. 156 УК РФ («Истязание двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних детей, а также неисполнение обязанностей по их воспитанию, соединенное с жестоким обращением с ними»). Его причастность к инкриминируемым деяниям подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, а также заключениями судебно-медицинских экспертиз. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным полиции, в Чувашии в 2018 году на профилактическом учёте также состояли 1106 родителей, «отрицательно влияющих на детей». По сравнению с 2017 годом их число выросло на 2,6%. В суды направлено 34 материала для решения вопроса о лишении родительских прав, что на 13,3% выше уровня 2017 года. Кроме того, за злостное неисполнение обязанностей по воспитанию своих детей к административной ответственности привлечены 4646 родителей, рост на 5,25% (в 2017 году — 4414 родителей).

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