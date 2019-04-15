Избивал, бросал яйца: дело о домашнем тиране в Чувашии
Чебоксары, 15 апреля, 2019, 13:12 — ИА Регнум. В Чебоксарах перед судом предстанет 35-летний мужчина, которого обвиняют в истязании двоих своих детей и бывшей супруги. Несмотря на то, что супруги разведены, мужчина продолжает жить в той же квартире, не работает. После возбуждения уголовного дела побои прекратились, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.
Следствие полагает, что в ноябре-декабре 2018 года мужчина жестоко обращался со своей семьей — 15-летней дочерью, 12-летним сыном и бывшей супругой.
«В частности, обвиняемый из личных неприязненных отношений на бытовой почве, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно наносил им побои. Одновременно с детьми он также избивал и свою бывшую супругу», — сказал Олег Дмитриев.
Согласно материалам уголовного дела, мужчина злоупотребляет спиртными напитками, не всегда ночует дома, часто устраивает скандалы. К примеру, 25 декабря 2018 года он пришёл около трёх часов утра, разбудив супругу и устроив скандал. Как следует из уголовного дела, когда из-за шума проснулись дети, он стал выкидывать из холодильника продукты питания, затем в детей полетели яйца. Утихомирить буяна удалось после того, как в квартиру прибыли полицейские, которых вызвали соседи.
Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ и ст. 156 УК РФ («Истязание двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних детей, а также неисполнение обязанностей по их воспитанию, соединенное с жестоким обращением с ними»). Его причастность к инкриминируемым деяниям подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, а также заключениями судебно-медицинских экспертиз. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Чебоксар.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным полиции, в Чувашии в 2018 году на профилактическом учёте также состояли 1106 родителей, «отрицательно влияющих на детей». По сравнению с 2017 годом их число выросло на 2,6%. В суды направлено 34 материала для решения вопроса о лишении родительских прав, что на 13,3% выше уровня 2017 года. Кроме того, за злостное неисполнение обязанностей по воспитанию своих детей к административной ответственности привлечены 4646 родителей, рост на 5,25% (в 2017 году — 4414 родителей).
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