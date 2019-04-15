Вашингтон, 15 апреля, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Интеграция дронов в общее воздушное пространство станет возможной при помощи устройства, разработанного проектировщиками из Соединённых Штатов и Австрии. Об этом 11 апреля сообщил информационный ресурс Aviation Week.

Don Ramey Logan Беспилотник

Специалисты из австрийской фирмы Frequentis и конструкторы компании Sunhillo, базирующейся в США, предложили конвертер полетных данных UAS-C, который обеспечивает работу нескольких протоколов передачи данных. Разработка должна обеспечить работу дронов, полёт которых проходит за пределами прямой видимости оператора.

Устройства данного типа проектируются рядом фирм, стремящихся решить задачу безопасного интегрирования беспилотных летательных аппаратов в общее с гражданской авиацией воздушное пространство. На сегодняшний день полеты дронов за пределами прямой видимости оператора, либо запрещены, либо сопровождаются множеством ограничений. Ограничения регламентируют маршрут и время полёта, высоту, на которой может находится беспилотник, скорость полёта.

Стандартным решением возникшей задачи считается создание особой, функционирующей в автоматическом режиме, диспетчерской системы, регулирующей передвижение дронов по воздушным маршрутам. Такая диспетчерская служба должна непрерывно обмениваться данными с диспетчерской службой, отвечающей за работу гражданской авиации.

Предложенный конвертер данных UAS-C позволит напрямую передавать полетные данные дронов авиационным диспетчерам. Конвертер подключается напрямую к устройству управления беспилотником. Таким образом, информация о высоте полёта, скорости и направлении, в котором движется тот или иной дрон, станет доступной диспетчерской службе. Нужные сведения поступят в диспетчерский пункт при помощи сотовой сети LTE, или проводной сети через туннель VPN. Данные могут быть использованы, так же, как и данные, полученные с самолетов для визуализации беспилотника, как это предполагает какой либо из авиационных стандартов.

Российские конструкторы предложили свои разработки для решения данной проблемы. Так, компания «Цифровые радиотехнические системы» создала и испытала систему автоматического зависимого наблюдения-вещания «Колибри» для малых беспилотников.

Проблема использования беспилотных летательных аппаратов требует решения достаточно сложных задач. Риск, возникающий при неконтролируемом использовании дронов, вынудил представителей государственных структур России выступить с инициативой применения жестких мер.