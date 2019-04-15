Киев, 15 апреля, 2019, 13:11 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко саботирует формирование участковых избирательных комиссий и тем самым срывает проведение второго тура выборов, заявили представители команды кандидата Владимира Зеленского 15 апреля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«В некоторых регионах сейчас большой недобор людей в участковые комиссии. Это может свидетельствовать о попытках сорвать выборы как в конкретных городах, так и по всей стране», — сказано в сообщении.

Подобная ситуация зафиксирована в шести областях Украины и в Киеве. В команде Зеленского уверены, что нехватка людей вызвана тем, что команда Порошенко подала недостаточное число людей.

«Если не хватает людей, их должны подать окружные комиссии собственноручно, с помощью местных органов власти. Но последние тоже этого не делают, показывая или свою несостоятельность, или умышленный саботаж процесса организации выборов», — рассказали представители Зеленского.

Они призвали всех неравнодушных граждан Украины обратиться в местные окружные комиссии и присоединиться к проведению второго тура выборов.

«Судя по всему, вы пытаетесь их сорвать сознательно, умышленно, по договоренности с соучастниками, не формируя участковые избирательные комиссии. Сорвать выборы при этом все равно не получится…, а вот на приговор вы себе заработаете. Статья 111 УК. Госизмена», — обратилась к Петру Порошенко бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пётр Порошенко заявил, что в случае победы Владимира Зеленского он признает итоги выборов и будет уважать выбор народа.

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