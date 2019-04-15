Барнаул, 15 апреля, 2019, 13:08 — ИА Регнум. В Барнауле вынесен приговор мужчине, который под видом волонтёра входил в доверие к малоимущим гражданам и насиловал, развращал их детей. Подробности судебного процесса по уголовному делу, предусмотренному п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), сообщила сегодня, 15 апреля, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Цитата из к/ф «Милые кости». реж Питер Джексон. 2009. США, Великобритания, Новая Зеландия Опасность

Следователям удалось доказать, что в конце 2016 года мужчина с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей размещал в Барнауле объявления об оказании благотворительной помощи малообеспеченным семьям, в которых есть дети.

«В период с 2017 по 2018 год, войдя в доверие к гражданам, обращавшимся за материальной помощью, злоумышленник приходил к ним домой под предлогом благотворительности. В отсутствие взрослых он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних девочек, среди которых была и ребенок-инвалид», — пояснили в региональном СУ СК РФ.

Всего следствию удалось доказать пять эпизодов противоправных действий в отношении пяти потерпевших в возрасте от 4 до 11 лет. За это преступление мужчине назначено наказание в виде 13 лет и четырёх месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.