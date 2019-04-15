Калуга, 15 апреля, 2019, 13:01 — ИА Регнум. В Калужской области в первом квартале 2019 года на производстве были травмированы 14 человек. Об этом 15 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной Государственной инспекции труда.

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По данным ведомства, в 2019 году в области зафиксировано 12 случаев с тяжёлым и один со смертельным исходом. Так, смертельный случай произошел в результате дорожно-транспортного происшествия в областной организации Всероссийского общества инвалидов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, семь групповых несчастных случаев на производстве, 28 несчастных случаев с тяжелым исходом и восемь несчастных случаев, в результате которых погибли люди, произошло в 2018 году в Калужской области. Почти 50% всех несчастных случаев — это падение с высоты (48,2%). Наибольшее количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями произошло на обрабатывающих производствах региона — 64,5%.