Москва, 15 апреля, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Казалось бы, пользователи интернета давно привыкли к тому, что никаких беспроигрышных лотерей в нём не бывает. Приём, когда пользователя сперва уговаривают выполнить несколько действий (например, заполнить анкету), а потом, когда человек уже втянулся и ему жалко результатов своего труда — немного заплатить, используется, по крайней мере, лет 15, а, скорее всего, был известен и раньше, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

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«Но что может означать ущерб на сотни миллионов рублей? Вряд ли мошенники требовали комиссию за перевод документов на сумму более 100 рублей. Иначе они должны были бы обещать какое-то более существенное вознаграждение, но кто же поверит в большое вознаграждение за заполнение анкеты.

Пострадавшие (при всём сочувствии), с одной стороны, участвуют в беспроигрышных лотереях или опросах, с другой стороны, обладают средствами, которые охотно переводят, с третьей, умеют жаловаться в Роскомнадзор. Такой набор компетенций не кажется самым привычным», — пояснил эксперт.

Можно предположить, что одни весёлые и находчивые личности быстро «настучали» на других, чтобы пресечь новый мошеннический бизнес, поскольку в этой сфере все предприниматели друг за другом следят очень пристально. Так, недавно появилась информация, что другие злоумышленники, использующие сеть — а именно издатели пиратских версий фильмов — расправляются с конкурентами быстро и жёстко.

«Вообще же, конечно, ценой за упрощение оплаты различных товаров и услуг является снижение уровня безопасности, поэтому количество новых видов обмана с использованием новых технологий со временем будет быстро возрастать», — считает Делицын.

Как сообщало ИА REGNUM, в России пользователи сети выявили новую схему мошенничества, с помощью которой злоумышленники выманивают данные у владельцев банковских карт.

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