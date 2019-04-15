Москва, 15 апреля, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Встреча президентов России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына готовится, заявил 15 апреля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Я могу вам подтвердить, что встреча готовится, действительно, мы об этом говорим давно», — заявил Песков.

Он добавил, что как только будет полная ясность по срокам и месту проведения встречи, Кремль обязательно проинформирует об этом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты предположили, что Пхеньян готовит визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Москву. Отмечалось, что руководитель комиссии государственных дел КНДР Ким Чхан Сон в марте посещал Москву и Владивосток. Сообщалось, что встреча может состояться до конца апреля 2019 года.

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