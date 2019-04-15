Горно-Алтайск, 15 апреля, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Каракольские озёра — один из известнейших в Республике Алтай озёрных комплексов — намерены сделать доступнее для туристов. Как следует из официального сообщения алтайского правительства, возможность создания на базе этих объектовая туристско-рекреационного кластера «Каракольские озера» обсуждалась в ходе недавней встречи врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина и главы Ростуризма Зариной Догузовой.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турист на Каракольских озерах. Горный Алтай

По оценке Олега Хорохордина, развитие ядра туристического кластера, который расположен на территории Майминского, Чемальского и Шебалинского районов (более 60% общего турпотока по региону) сдерживает отсутствие нормальной транспортной доступности.

«Существующие способы заброски туристов на Каракольские озера — вертолетом или на внедорожном транспорте — либо недоступны большей части туристов из-за высокой стоимости, либо наносят существенный вред природным ландшафтам, снижая их рекреационную ценность», — заявил Олег Хорохордин.

Развивать инфраструктуру, которая бы повысила качество и доступность туристских услуг, а также создала условия для привлечения иностранных туристов, он намерен путём строительства двухполосной дороги Урлу-Аспак — Каракол протяженностью почти в 47 километров.

«Стоимость такого проекта составляет более пяти миллиардов рублей. Строительство будет проводиться за счет средств федерального и республиканского бюджетов», — добавил врио главы республики.

Со стороны Федерального агентства по туризму обещано предоставление субсидий на первые три этапа дороги протяженностью 15,6 км.

«На эти средства также будет построена технологическая дорога протяженностью 29 км, которая позволит начать инвестору строительство объектов туристического комплекса и благоустройство зоны показа Каракольских озер», — пояснила глава Ростуризма.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Каракольские озера обладают ледниково-тектоническим происхождением. Котловины их располагаются на ступенях гигантской каровой лестницы. Самое нижнее из озер находится на 1 800 м над уровнем моря, самое верхнее — 2 100 м. Длина самого большого из озер составляет 440 м, ширина 350 м, площадь — приблизительно 12 га. Озера находятся на расстояниях 300−800 метров друг от друга и соединяются вместе ручьями. Химический состав воды во всех озерах различается. Вода озера №2 содержит повышеную концентрацию серебра, вода озера №5 — железа. С 1996 года комплекс Каракольских озер имеет статус памятника природы Горного Алтая с заповедно-рекреационным режимом посещения.

В сентябре 2007 года руководство республики объявило о возможности сделать район Каракольских озер «зоной покоя», особо охраняемой территорией.