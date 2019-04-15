Москва, 15 апреля, 2019, 12:46 — ИА Регнум. На открытии торгов 15 апреля нефть незначительно подешевела, после того как 12 апреля была достигнута максимальная отметка за последние пять месяцев — $71,90 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Рост цен происходит на фоне конфликта в Ливии, где лидер Ливийской национальной армии пообещал уничтожить добывающие мощности в случае захвата столицы — Триполи. Объем добычи в Ливии составляет порядка 1,1 млн баррелей в сутки», — привёл цифры эксперт.

Напряженная обстановка на Ближнем Востоке, в совокупности с санкциями против Ирана и Венесуэлы, может заставить участников сделки ОПЕК+ прекратить снижение добычи уже в июне. Однако всё может испортить увеличение активности в США: за последние две недели число работающих буровых установок в стране увеличилось на 17 единиц, а объемы добычи поставили новый рекорд — 12,2 млн баррелей в сутки.

«В ближайшее время сырье будет торговаться вблизи отметки в $70 за баррель, так как негатив и позитив пока оказывает достаточно равномерное влияние на ценообразование. Вполне возможно, что, дожидаясь серьезных причин для роста, котировки могут ослабнуть до $69 за баррель на фоне фиксации прибыли», — полагает Николаев.

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