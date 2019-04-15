Москва, 15 апреля, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Основной причиной роста рубля против доллара и евро 15 апреля можно считать высокую покупательскую активность по нефти и слабый доллар США. Однако траектория роста рубля будет краткосрочной. Целью падения доллара можно считать отметку 63,20 руб., что на 1,25% ниже цены на открытии торгов, а по евро 72 руб., что на 0,56% ниже цены открытия текущей недели, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Относительно нефти стоит отметить, что учитывается тенденция с начала года в целом, которая не ослабевает и укрепляет веру спекулянтов в сильный рубль, несмотря на санкции со стороны Запада. Кроме того, могут начать заранее отыгрывать предстоящий налоговый период в стране, когда национальная валюта традиционно получает поддержку к росту за счет повышенного спроса на валютообменные операции», — пояснила эксперт.

Динамика доллара США в мире пока негативная. Цена снижается перед релизом ряда статистических данных, которые запланированы на этой неделе. 15 апреля ближе к полуночи будут опубликованы данные по чистому объёму покупок долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами. Эта информация может провоцировать покупки рубля до конца торгового дня.

«Показатели инфляции в стране, по словам ЦБ РФ, уже прошли пиковые значения, что также может сокращать интерес к покупкам иностранной валюты на территории России. Так, в соответствии с прошлогодним прогнозом регулятора, рост потребительских цен в России должен был достигнуть пика в 5,5−6% в марте-апреле, а к концу года опуститься ниже 5%.

Несмотря на серьезные опасения того, что повышение НДС может спровоцировать резкий всплеск инфляции, этого не произошло. Потому при условии, что многое уже учтено в ценах, продавать рубль пока что также не будут», — считает Сальникова.

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