Москва, 15 апреля, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Протокол о бессрочном пребывании в России и Южной Осетии граждан государств внес на ратификацию в Госдуму президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Изменения предлагаются в Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года, подписанный в Москве 9 ноября 2018 года.

Протокол предусматривает возможность для граждан одной стороны находиться на территории другой стороны без ограничений по срокам пребывания, установленных законодательством каждой из договаривающихся сторон.

Россия 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Сейчас в России действует стандартное ограничение на время пребывания в стране — граждане Южной Осетии могут находиться в РФ не более 90 дней.