Москва, 15 апреля, 2019, 12:39 — ИА Регнум. В пресс-службе метро Москвы объяснили задержку в движении поездов на Таганско-Краснопресненской ветке, которая произошла утром 15 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отправление поезда

«Пассажиры одного поезда были высажены для проверки состава», — сообщили РБК в пресс-службе столичной подземки.

Отмечается, что поезд был убран с линии, а движение оперативно введено в график. В настоящее время все поезда курсируют по графику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за небольшого пожара в тоннеле произошел сбой в движении поездов на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Пожар быстро потушили, но и-за обследования аварийного участка поезда шли с изменением графика.

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