Ярославль, 15 апреля, 2019, 12:42 — ИА Регнум. 15 апреля в Ярославле начался суд над бывшим заместителем директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Романом Васильевым. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia.org Успенский собор в Ростове

Чиновник обвиняется в вымогательстве взятки у учредителя компании, которая занималась реставрацией Успенского собора XVI века в Ростове Великом. Этот храм в течение столетий был главным храмом Ростовской, а затем Ярославско-Ростовской епархии. Собор является частью ансамбля Ростовского кремля, но находится в пользовании Русской православной церкви.

Работы по реставрации осуществлялись ООО «Лидер-Строй С» из Иванова по заказу ФГКУ «Дирекция по строительству и реконструкции» Министерства культуры за счет средств федеральной целевой программы «Культура России».

Сумма контракта, заключенного в апреле 2018 года, составляла 7 млн 268 тысяч рублей. Роман Васильев вымогал у подрядчика 10% от этой суммы — 725 тысяч. После поступления требования о взятке подрядчик обратился в ФСБ, под контролем которой и проходила операция по передаче муляжа с деньгами. Роман Васильев был задержан в своем рабочем кабинете 15 января 2019 года в момент передачи муляжа.

«Подписывать акты должен был директор департамента Филяев, а Васильев истребовал денежные средства от взяткодателя за содействие в подписании данных актов и не препятствование в проведении данных мероприятий с использованием своих должностных полномочий. Департамент как контролирующий орган подписывал акт приемки выполненных работ», — сказала государственный обвинитель Наталья Розова.

Васильев не отрицает факт вымогательства денег у предпринимателя. Но говорит, что не имел возможности выполнить обещание, так как не мог повлиять на своего начальника Александра Филяева. И, следовательно, это не взятка.

«Он признает свою вину частично, считает, что совершил мошенничество, а не получение взятки. В связи с чем имеет место частичное признание вины и будет общий порядок судебного заседания и исследование доказательств в полном объеме», — рассказал государственный обвинитель Наталья Розова.

Наказание по статьям, в которых обвиняется Роман Васильев, составляет от 7 до 12 лет. Гособвинение пока не озвучивает, на каком наказании будет настаивать.

В настоящий момент чиновник уволен со своей должности. В Ярославль Роман Васильев приехал из Москвы в 2018 году, также как и директор департамента ООКН Александр Филяев.