Усть-Илимск, Иркутская область, 15 апреля, 2019, 12:35 — ИА Регнум. ЧП закончилось одно из представлений цирка-шапито в Усть-Илимске (Иркутская область). Согласно данным регионального СУ СК РФ, шатер цирка вместе с трибунами был установлен на снежный покров.

Цитата из группы «Инцидент Есть-Илимск» Обрушение трибун в цирке-шапито в Усть-Илимске

«Из-за таяния снега трибуна цирка накренилась, произошло частичное обрушение мест для сидения», — отметили следователи.

По их данным, в результате инцидента, случившегося 13 апреля, пострадали трое из десятка находившихся в цирке зрителей. Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Напомним, в сентябре 2018 года обрушился переход, соединявший два крыла двухэтажного кирпичного здания школы села Уян (Куйтунский район Иркутской области). ЧП предшествовало проседание плит перекрытия. В результате одна из поддерживающих колонн обрушилась.