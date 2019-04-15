Москва, 15 апреля, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) просит правительство России оказать содействие профсоюзам завода компании «Форд Соллерс» в городе Всеволожске (Ленинградская область) в защите законных прав и интересов работников закрываемого предприятия.

Https://vk.com/mprasu Пикет работников завода «Форд» во Всеволожске, 12.04.19

Как сообщили в СПЧ 15 апреля, закрытие завода, по мнению обратившихся в Совет представителей профсоюзов, может привести к росту социальной напряженности, поскольку из 70 тыс. жителей города три тысячи (с учетом членов семей) связаны с этим автозаводом.

Напомним, завод, выпускающий автомобили Ford Focus и Ford Mondeo, будет закрыт по экономическим причинам в июне 2019 года. Примерно тысяче сотрудников предприятия предложили уволиться добровольно, с выплатой от 5,5 до 12 месячных окладов, в зависимости от стажа работы. Однако профсоюзы требуют выплаты всем сокращаемым 24 месячных окладов, как на закрываемых заводах корпорации Ford в Европе.

«Совет считает, что участие представителей профсоюзов в переговорах и консультациях по поводу сохранения высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест работников является естественным и соответствующим законодательству Российской Федерации, поэтому просит правительство содействовать их включению в рабочие и совещательные группы по данному вопросу», — говорится в заявлении СПЧ.

Постоянная комиссия по трудовым и пенсионным правам СПЧ, которую возглавляет член Совета, президент Конфедерации труда России Борис Кравченко, будет держать на контроле ситуацию со всеволожским заводом «Форд Соллерс».

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Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу 12 апреля, около 200 сотрудников завода во Всеволожске провели массовый пикет с требованием к руководству предприятия выполнить требования профсоюзов. На 19 апреля планируется массовый митинг с теми же требованиями.

По данным властей Ленобласти, на всеволожском заводе трудятся 969 сотрудников, из которых около 500 — жители региона. Власти региона заявили, что будут содействовать выполнению всех предусмотренных законом условий при закрытии завода и помогут с трудоустройством высвобождаемых работников.