Санкт-Петербург, 15 апреля, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Налоговые льготы в отношении бедных граждан можно считать справедливыми, но у предложенной меры есть ряд нюансов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 15 апреля, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя инициативу об освобождении части граждан от уплаты НДФЛ.

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Ранее газета «Известия» сообщила, что в правительстве обсуждают возможность освободить от уплаты подоходного налога граждан, чья зарплата после его уплаты оказывается ниже прожиточного минимума. В среднем по стране речь идет о зарплатах ниже 13 тыс. рублей.

«Такую меру можно признать справедливой, ведь речь идет о тех, кто, как мы считаем, просто не может платить этот налог, потому что им не хватает на жизнь. Главное, чтобы для баланса не повысили налоги для тех, кто платить может.

Но есть нюансы. Во-первых, значительная часть НДФЛ поступает в бюджеты регионов. Следовательно, предлагается сделать людям доброе дело за счет регионов.

Кроме того, имело бы смысл не делать этот процесс автоматическим, а предложить каждому из этих граждан писать заявления. Люди начали бы понимать, какие налоги они платят.

Кроме того, часть людей, формально получающих зарплату ниже прожиточного минимума, на самом деле получают ее в конверте. И они за этим вычетом не пойдут, потому что в противном случае распишутся в осведомленности о «серости» своей зарплаты», — отметил Александр Батушанский.