Киев, 15 апреля, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Украинское издание «Зеркало недели» сообщает, что сразу после президентских выборов на Украине могут состояться досрочные парламентские выборы.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада

По информации издания, решение о досрочном прекращении полномочий Верховной рады могут принять с помощью Окружного административного суда в Киеве.

Ссылаясь на свои источники, СМИ утверждает, что Окружной суд заинтересовался парламентской коалицией из-за иска внефракционного депутата Андрея Деркача. В рамках изучения иска еще 6 марта орган официально потребовал от Верховной рады подтвердить информацию о наличии коалиции по состоянию на 28 февраля «с указанием фамилий, имен, отчеств народных депутатов, входящих в состав коалиции депутатских фракций».

Газета отмечает, что необходимые документы либо письменные пояснения невозможности предоставления суду требуемых доказательств должны были поступить в суд до 12 марта, месяц назад. Однако в итоге документы предоставлены не были, объяснения — тоже.

«Таким образом, если документы не будут предоставлены, у суда будет повод установить, что коалиции нет как минимум с 28 февраля 2019 г. Сформировать новую необходимо за 30 дней, которые истекли в конце марта. Следовательно, у победителя президентских выборов, если он будет опираться на решение ОАС, появятся формальные основания прекратить полномочия ВР сразу после принесения присяги», — делает вывод «Зеркало недели».

В свою очередь, замглавы фракции БПП Сергей Березенко в интервью «Украинской правде», опубликованном сегодня, 15 апреля, заявил, что новоизбранный президент Украины будет иметь право до 27 мая распустить нынешнюю Верховную раду и объявить досрочные выборы. А уже 28 мая начинается отсчет шести месяцев до очередных парламентских выборов, в течение которых распустить Раду уже невозможно.

«Я осознаю, что такая перспектива возможна, и правовое подкрепление такой позиции проведения досрочных выборов сегодня оценивается как 50 на 50. Если бы вы меня спросили, есть ли юристы, которые смогли бы обосновать возможность проведения досрочных выборов, — да, есть», — заявил в своем комментарии Березенко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее возможность роспуска парламента в случае победы на президентских выборах Владимира Зеленского комментировал и нынешний премьер-министр Владимир Гройсман, который заявил, что дата проведения выборов его особо не беспокоит.

«Я к выборам готов. Я понимаю, что выборы будут в 2019 году. На месяц раньше или на месяц позже — это не имеет такого большого значения… Я никогда не скрывал того, что я буду принимать участие в парламентской кампании. Так как считаю, что ещё очень много надо сделать и для этого необходимо разумное большинство, разумная коалиция в украинском парламенте», — отметил глава правительства.