Калуга, 15 апреля, 2019, 11:53 — ИА Регнум. В Калужской области районный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года 37-летнего руководителя обанкротившейся коммерческой организации. Как сообщила 15 апреля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина, в период с 2013 по 2017 годы осужденный злоупотребил полномочиями вопреки интересам фирмы и в целях извлечения выгод для своих родственников и знакомых.

Prokuror-kaluga.ru

Преступные действия осужденного повлекли ущерб организации на сумму более 15 млн рублей, лишили компанию возможности выполнить обязательства перед 24 дольщиками и завершить строительство жилого дома, что и привело к банкротству.

Предприниматель свою вину признал полностью. Учитывая это обстоятельство, суд не стал слишком строго наказывать злоумышленника, хотя по инкриминируемой статье он мог быть реально лишён свободы сроком на четыре года.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе разработана «дорожная карта» по решению проблем пострадавших соинвесторов. В неё включены 18 домов. Для завершения строительства проблемных объектов привлечен Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области, которому уже субсидировано более 43 млн рублей. Кроме того, более 10 млн рублей выплачено восьми гражданам, признанным нуждающимися в жилье.

Так, в 2018 году уже решены проблемы дольщиков трех проблемных объектов Калуги (412 договоров долевого участия). В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию ещё 10 домов. Ключи получат более 500 человек. По восьми объектам планируется осуществить меры компенсационного характера, в частности, бесплатно предоставить в собственность земельные участки для индивидуального строительства.