Москва, 16 апреля, 2019, 06:17 — ИА Регнум. История Нового времени демонстрирует замкнутый круг, в который раз за разом заходит капитализм как форма общественно-политического и экономического устройства. Война — либерализм — меркантилизм (или, как сейчас принято говорить, протекционизм). Этот замкнутый круг может вновь привести мир к очередной мировой схватке, на сей раз чреватой полным уничтожением цивилизации. О том, как выйти из порочного круга и что может для этого выхода предложить народ современной России, рассказывает профессор экономики Елена Ведута.

Петр Данилов ИА Красная Весна Елена Ведута (слева)

Еще в СССР проводились разработки в области экономической кибернетики и был наработан уникальный опыт планирования, который может быть применен в нынешней России. Сейчас положение дел в мировой политике и экономике таково, что возрастающая угроза безопасности делает необходимым поиск выхода и координацию действий государств. Иначе управляемость мировой экономики будет потеряна. Пока что действия российского правительства, следующего идеям либерализма, демонстрируют отсутствие адекватности имеющимся вызовам.

Россия является одним из лидеров в мировой экономике по оффшорной составляющей. Когда торговые войны разразятся в полную мощь, России станет весьма затруднительно обеспечивать свою экономическую и политическую безопасность. И поэтому следует как можно скорее вспомнить навыки управления экономикой, наработанные в СССР. Сейчас остро потребуется знание о том, как управлять экономикой в целях развития производства и улучшения жизни людей. Ошибки СССР должны быть поняты и исправлены, а достижения — восстановлены.

О том, какой должна быть новая система управления экономикой и почему ее время приходит именно сейчас, читайте в статье Елены Ведуты Почему СССР проиграл экономическую войну, а Запад проиграет сейчас.