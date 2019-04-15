Барнаул, 15 апреля, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Власти Алтайского края обнародовали информацию о завершении мероприятий по газификации особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». В официальном сообщении управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности по этому поводу сказано, что первым потребителем «голубого топлива» стал резидент особой экономической зоны — общество «Алтай-Парк-Отель».

Правительство Алтайского края Турзона «Бирюзовая Катунь»

"Подача газа предоставляет возможность резидентам повысить качество теплоснабжения объектов и снизить издержки на отопление, что в свою очередь способствует обеспечению круглогодичного функционирования туристских комплексов», — отмечают алтайские чиновники.

Они надеются, что газификация будет способствовать дальнейшему развитию инвестиционной деятельности.

Вместе с тем, по данным программы «Вести-Алтай», в конце марта 2019 года налоговики направили исковое заявление в суд о признании «Бирюзовой Катуни» банкротом. Сумма претензий налоговиков составила почти 5 млн 750 тысяч рублей — это долги по НДС и налогу на имущество по итогам 2018 года.

Ранее Счётная палата РФ уже дважды признавала алтайскую турзону неэффективной, тем не менее, ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» является одной из немногих действующих в России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, создание особых экономических зон туристического типа началось согласно постановлению правительства РФ в 2007 году. С начала реализации этого проекта на формирование инфраструктуры алтайской турзоны направлено около 4 млрд рублей государственных средств, а частные инвесторы уже вложили более 0,8 млрд рублей.