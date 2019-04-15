Вашингтон, 15 апреля, 2019, 11:45 — ИА Регнум. До 2014 года между Россией и НАТО существовали тесные контакты, но России это ничего не дало, потому что проблема не в отсутствии диалога, а в агрессивной сути политики НАТО, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 15 апреля, комментируя высказывания командующего силами НАТО в Европе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Как сообщалось ранее, генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press заявил, что России и членам НАТО необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга. Недостаточно активный диалог может привести к вооруженной конфронтации, а общение и взаимодействие сторон — «важная часть сдерживания», считает генерал.

«Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией, и российские СМИ возбудились: ну как же, с нами опять хотят говорить!

Посмотрим, однако, внимательнее, для чего, по мнению генерала Скапаротти, странам Запада «необходимо поддерживать более тесные контакты» с нашей страной. Для того, говорит он, чтобы «лучше понимать намерения друг друга». Есть в этой формулировке явная недоговорённость. Разве до 2014 года у нашей страны и НАТО не было тесных контактов? Были, да ещё какие тесные! Что это дало нам, в частности, в контексте украинского кризиса? Смогли мы благодаря этим контактам лучше подготовиться к этим событиям, предвосхитить их, объяснить западникам, что так, как они собираются действовать на Украине, действовать не стоит? Не смогли.

Сегодня натовский военный «предупреждает», что «недостаточно активный диалог между державами может привести к вооруженной конфронтации». Но и активный диалог уже привёл к ней. Ни Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности России и НАТО, ни постоянные контакты на высоком и высшем уровнях не умерили аппетиты НАТО в смысле расширения географии своих действий, подрыва международного права, взлома нашей системы противоракетной обороны, желания сжать вокруг нас кольцо своих военных возможностей. Дело тут не в отсутствии диалога, а в агрессивной сути политики НАТО.

Взглянем теперь, следуя за натовским командующим в Европе, во времена холодной войны. Он настаивает, что тогда «мы понимали сигналы друг друга». Они-то нас хорошо «поняли», а вот советские дипломаты и военные продемонстрировали неспособность понять реальные замыслы натовцев. Или поняли и содействовали их осуществлению?

Сегодня натовца беспокоит, что он «не знает их (русских) так же хорошо». Может быть, это и к лучшему? Есть ли у сегодняшних наших военных и дипломатов достаточно цельности и стойкости в своём, чтобы на этот раз такие «разговоры» закончились в нашу пользу?

Что же касается «знания потенциала и намерений противника», к которому стремится натовский генерал, то здесь он лукавит. О потенциале руководство России информировало Запад в последние годы многократно и ясно. Как, впрочем, и о намерениях. Вот на этом пока и надо остановиться», — отметил Михаил Демурин.