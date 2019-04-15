* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 15 апреля, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что группировка начала ежегодное весеннее наступление.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», решение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о начале весеннего наступления было принято на фоне активных усилий афганских политиков и дипломатов Соединённых Штатов Америки обеспечить установление мира в стране путем переговоров с представителями группировки.

Официальные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что целями операции «Фатх» (победа), которая будет проведена на всей территории Афганистана, являются прекращение оккупации страны и очищение ее от коррупции.

Объявление о начале весеннего наступления знаменует собой начало нового периода активных боевых действий, но в последние годы оно приобрело более символическое значение, так как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжали борьбу с силами Афганистана и международной коалиции и в зимний период.