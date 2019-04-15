* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 15 апреля, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Официальные представители 209 корпуса Национальный армии Афганистана заявили, что на территории провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) в результате столкновения с Национальными силами безопасности и обороны Афганистана был ликвидирован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мулла Абдул Самад.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, столкновение между Национальными силами безопасности и обороны Афганистана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошло на территории уезда Паштун Кот провинции Фарьяб, когда боевики предприняли попытку захватить один из контрольно-пропускных пунктов.

По словам официальных представителей 209 корпуса Национальный армии Афганистана, в ходе боя правительственные силы также ликвидировали еще 10 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Мулла Абдул Самад был заместителем теневого главы движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Паштун Кот.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.