Киев, 15 апреля, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Петр Порошенко однозначно остаётся и в украинской политике, и в истории — вне зависимости от результатов выборов 21 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Такое заявление в интервью изданию «Украинская правда» сделал замглавы парламентской фракции «Блока Петра Порошенко», заместитель руководителя избирательного штаба президента Сергей Березенко. Материал опубликован сегодня, 15 апреля.

«Мы не проиграем. Порошенко однозначно остается и в украинской политике, и в истории — вне зависимости от результатов выборов. Я убежден, что президент Порошенко всегда останется президентом… Сделает все от него зависящее, чтобы сохранить международную коалицию против России в поддержку Украины. Он сделает все, чтобы свой собственный дипломатический опыт использовать для того, чтобы санкции с России не были сняты. Он точно не оставит Украину, и он будет помогать всеми возможными ему средствами», — сказал Березенко.

Вместе с тем представитель нынешнего президента отказался обсуждать вариант, при котором Порошенко в случае проигрыша во втором туре президентских выборов может стать премьер-министром Украины.

«Я не могу говорить за Петра Алексеевича. Могу сказать точно, что он останется в украинской политике», — сказал Березенко.

Вместе с тем он дал понять, что в штабе действующего президента не считают позиции Порошенко безнадежными, несмотря на критическое отставание от Владимира Зеленского. По мнению одного из руководителей штаба, ситуацию могут переломить дебаты между кандидатами.

«Я убежден, что такой интерес, который сегодня имеет общество к дебатам, означает только одно, что эти теледебаты, если они состоятся, посмотрят десятки миллионов украинских [избирателей]. И по результатам этих дебатов будут приниматься окончательные решения. Напомню вам, что большинство этих социологий, которые вы видели, показывают, что есть более 20% неопределившихся и более 10% тех, которые не отвечают на вопрос «за кого вы». Этот электоральный потенциал может серьезно изменить ситуацию», — заявил Березенко.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно результатам соцопроса, обнародованным 11 апреля, во втором туре президентских выборов на Украине за актера Владимира Зеленского готовы проголосовать 71% респондентов, за действующего главу государства Петра Порошенко — всего 29%.

По итогам первого тура президентских выборов, состоявшихся 31 марта, разрыв между Зеленским и Порошенко составил почти 2,7 млн голосов избирателей.

Отдельно социологи подчеркивают, что Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях и является лидером среди жителей востока, юга и центра Украины, а вот на западе позиции обоих кандидатов почти равны

Также стоит отметить, что Украина сейчас — парламентско-президентская республика, так что назначаемый парламентской коалицией премьер-министр формально имеет больше полномочий, чем президент. Осенью 2019 года на Украине состоятся парламентские выборы, по итогам которых Петр Порошенко может начать новый этап своей политической карьеры.