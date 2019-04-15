Астана, 15 апреля, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Объем сельскохозяйственного производства по итогам января-марта 2019 года в Казахстане составил 440 млрд тенге ($1,16 млрд), что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

Летний вечер, пшеничное поле с заходящим солнцем. 1888

За отчетный период объем выпуска животноводства составил 416,3 млрд тенге ($1,1 млрд), что на 3,8% больше, чем в январе-марте 2018 года. Выпуск продукции растениеводства составил 17,78 млрд тенге ($46,9 млрд).

Объем услуг в области сельского хозяйства составил 121,7 млн тенге ($321 тыс.), услуги в охотничьем хозяйстве — 246,7 млн тенге ($651 тыс.), в лесном хозяйстве — 3,31 млрд тенге ($8,73 млн), в рыболовстве и аквакультуре — 1,95 млрд тенге ($5,14 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, объем валового выпуска продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в Казахстане по итогам января 2019 года составил 128,8 млрд тенге ($344,8 млн по курсу на 13 февраля).

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