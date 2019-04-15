Москва, 15 апреля, 2019, 11:29 — ИА Регнум. В России за год выросло число граждан, предпочитающих отдых на пляже (с 34 до 43%), а также активный отдых — походы, спорт, рыбалку и охоту (с 23 до 29%). Таковы данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы, идущие к Белухе. Горный Алтай

Больше всего пляжный отдых любят жители столиц и городов-миллионников (51%). Активный отдых особенно популярен среди мужчин (39%) и молодых людей до 34 лет (47%).

Женщины (20%) и граждане старше 55 лет (16%) чаще всего выбирают дома отдыха, санатории и пансионы. Экскурсионные туры и путешествия привлекают жителей Москвы, Санкт-Петербурга (34%) и людей с высшим образованием (34%).

Отдых на даче популярен среди людей старше 55 лет (42%). Дома отдыхают сельские жители (37%), рабочие (38%) и люди предпенсионного возраста (39%).

Опрос проведен в январе 2019 года. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статпогрешность не превышает 3,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство граждан РФ (87%) копят деньги на отдых. 33% рассматривают возможность поехать в отпуск за границу, 58% планируют отдыхать в России.

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