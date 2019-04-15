Ярославль, 15 апреля, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Бывший заместитель мэра Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства Михаил Кузнецов начал работу в должности заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Михаил Кузнецов

Кузнецов вышел на работу в новом статусе 15 апреля. Его официальная должность — «заместитель директора — председатель комитета оперативного управления и формирования комфортной городской среды». В частности, он будет курировать губернаторский проект «Решаем вместе».

У Кузнецова значительный опыт работы на муниципальной службе. Он был главой районной администрации, заместителем мэра. Последний пост он покинул после конфликта с новым главой Ярославля — Владимир Волков обвинил Кузнецова в плохой уборке города.

Кузнецов не первый чиновник мэрии, кто ушел в правительство области из мэрии в последнее время. Ранее заместителем директора департамента охраны памятников стал бывший председатель КУМИ Андрей Овичнников.