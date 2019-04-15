Великий Новгород, 15 апреля, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Житель Новгородской области стал мировым рекордсменом по зимнему плаванию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта 15 апреля.

Прорубь во льду

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V этап Кубка мира по зимнему плаванию состоялся в конце марта в Петрозаводске. Результаты 81-летнего новгородского «моржа» Виктора Корягина на международных соревнованиях официально признаны мировыми рекордами.

Так, спортсмен показал первый результат среди мужчин в возрастной группе старше 80 лет на двух дистанциях: 100 метров брассом (3:13,36) и 100 м вольным стилем (3:21,87).

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в Мамадышском районе Татарии новый рекорд для Книги рекордов Гиннесса установил 61-летний спортсмен Ильдус Маликов. При температуре воды +1 градус он проплыл 10 км. Этот рекорд стал для Маликова пятым.