Санкт-Петербург, 15 апреля, 2019, 11:17 — ИА Регнум. В Петербурге всего за один день, в воскресенье, 14 апреля, ликвидированы незаконные объекты уличной торговли и освобождены 26 участков неправомерно занимавшейся ими городской земли. Об этом сообщили 15 апреля в комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга Незаконная торговля на площади Восстания

Рейды по выявлению и ликвидации нелегальных торговых точек проводились сотрудниками комитета при содействии сотрудников полиции, которые обеспечили охрану общественного порядка во время рейда.

Как выяснилось, торговцы не гнушаются раскладывать свой товар, почти всегда имеющий признаки контрафакта, в самых знаковых местах Петербурга, где всегда много российских и иностранных туристов.

Так, у Арки Главного штаба в воскресенье были изъяты три незаконно размещенных прилавка по реализации сувениров; у станции метро «Чернышевская» — два стола, с которых продавали сухофрукты и текстиль и два стола по реализации хлебобулочных изделий. У станции метро «Площадь Восстания» выявили и изъяли три складных стола по продаже сухофруктов и текстиля, а также одну незаконную тумбу по продаже SIM-карт; у станции метро «Владимирская» изъяли два раскладных стола по продаже текстиля и овощей. На Адмиралтейской набережной проверяющим «попались» четыре нелегальные тележки с кукурузой, еще несколько торговых столов изъято на улице Марата, на Лиговском проспекте.

«Кроме того, без разрешительной документации были размещены летние кафе на Московском, Лиговском проспектах и на 3-й Красноармейской улице, — изъято шесть столов со стульями», — отметили в комитете.

Торговцы-нарушители будут привлечены к административной ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 16 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» («Самовольное размещение (установка) и перемещение элемента благоустройства»).

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Как сообщало ИА REGNUM, жалобы на незаконную торговлю петербуржцы доносят в том числе до врио губернатора Санкт-Петербурга на его странице в соцсети «ВКонтакте».

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