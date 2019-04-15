Лас-Вегас, США, 15 апреля, 2019, 11:12 — ИА Регнум. 14 апреля, согласно информации размещённой на официальном сайте Национальной Хоккейной Лиги, россиянин Никита Гусев подписал однолетний контракт новичка с клубом «Вегас Голден Найтс».

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Соглашение вступит в силу уже в текущем сезоне, предоставляя Гусеву шанс проявить себя на льду в играх плей-офф Кубка Стэнли, в рамках которого «Вегас» сражается с «Сан-Хосе» в первом раунде. Пока что счёт в противостоянии до четырёх побед равен — 1:1. Таже отмечается, что российский форвард прибудет в расположение своей новой команды уже в ближайший понедельник.

Напомним, что ещё в 2017 году «Голден Найтс» заполучили права на форварда у «Тампа-Бэй Лайтнинг», которые выбрали игрока на драфте НХЛ в 2012 году под общим 202-м номером.

В текущему сезоне Никита Гусев благополучно выступал за питерский клуб КХЛ «СКА» и в их составе стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата с 82 (17+65) очками за 62 встречи. Помимо своего достижение в чемпионате, воспитанник московских «армейцев» помог клубу дойти до финала Западной конференции в плей-офф, где «армейцы Нивы» уступили в упорной борьбе своим столичным коллегам со счётом 4:3 в серии. В плей-офф Гусев записал в свой актив 19 (9+10) баллов за результативность, выйдя на лёд в 18 матчах.