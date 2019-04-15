Москва, 15 апреля, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Около 40% граждан России не имеют никаких сбережений. При этом 16% жителей страны смогут прожить без источника дохода только на накопленные средства меньше месяца. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Диего Ривера. Ночь Богача. 1928

Читайте также: В России заметно упал интерес к валютным сбережениям

Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии

Отложенных средств на то, чтобы прожить, оставшись без работы, более года, хватит у 6% респондентов. Такое же количество опрошенных заявили о возможности прокормить себя без наличия источника доходов свыше года. 21% жителей страны полагает, что сможет жить на сбережения один-два месяца.

«Сбережения сегодня имеет 60% россиян. По средним оценкам, лишившись всех источников дохода, респонденты смогли бы продержаться за счет накоплений в течение 3,7 месяца»,— приводит ТАСС данные опроса.

Отмечается, что примерный учёт расходов ведёт больше половины граждан России, при этом только 18% респондентов строго следят за финансами. 29% опрошенных финансового учёта личных доходов и расходов не ведут совсем.

Также по теме: Количество граждан РФ, имеющих сбережения, снизилось на 9%

За последние десять лет (с 2008 года) количество жителей России, которые откладывают деньги на сбережения, сократилось на 12% — с 72% до 60%.

Опрос проводился в начале апреля в 368 населённых пунктах России среди экономически активного населения старше 18 лет. В опросе приняло участие 1,6 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы. Быстро тратят зарплату или пенсию 20%. Вклад в банке считают лучшим средством обращения со сбережениями 48% граждан.