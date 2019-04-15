Ярославль, 15 апреля, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля изменила сроки переноса контейнерных площадок до дворы жилых домов. Об этом заявил в понедельник на общегородском совещании заместитель мэра города Александр Асриянц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Контейнерная площадка в Ярославле

Ранее мэр Владимир Волков потребовал, чтобы все площадки с муниципальной земли переехали на придомовые территории до 1 мая. Это вызвало резко негативную реакцию горожан, против таких планов выступили и депутаты профильного комитета областной думы.

В итоге городские власти скорректировали позицию. Они намерены сначала разработать правовую базу для переноса контейнеров.

«Нами подготовлены изменения в правила благоустройства города Ярославля, которые устанавливают следующий общий механизм размещения контейнерных площадок в городе», — сказал заместитель мэра Александр Асриянц.

По словам Асриянца, места накопления отходов должны располагаться на территории жилых домов и лишь в исключительных случаях — на муниципальной земле. В любом случае, платить за уборку контейнерных площадок мэрия не будет, эту обязанность власти хотят возложить на управляющие компании.

«Также стоит учитывать, что вопрос очень чувствительный. Сторонам следует искать компромисс по спорным моментам, которые будут возникать. Надо учитывать мнение жителей, специфику каждой территории, технические аспекты вывоза мусора региональным оператором. Изменения в правила благоустройства нами будут внесены на майском муниципалитете», — сказал Александр Асриянц.

Судя по словам заместителя мэра, в мэрии не сомневаются, что депутаты муниципалитета Ярославля поддержат это спорное решение. В мэрии полагают, что эти изменения не отразятся на квартирной плате и плате за вывоз мусора. Неясно, будут ли вносится изменения в территориальную схему размещения отходов и не приведет ли это к росту стоимости тарифа на услугу по обращению с ТКО из-за увеличения пути мусоровозов.