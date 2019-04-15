Вольфсбург, Германия, 15 апреля, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Компания Volkswagen раскрыла характеристики электрического кроссовера I.D. Roomzz, 15 апреля сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Carsweek I.D. Roomzz

Новинка построена на модульной платформе MEB (Modularen Elektrifizierungsbaukasten). Запас хода авто составляет 450 км (по стандарту ездового цикла WLTP). До 100 км/ч электрокар разгоняется за 6,6 секунды. Его максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Система привода у авто — 4Motion. В движение электрокар приводят два электродвигателя, расположенных на передней и задней осях авто. Их суммарная мощность соответствует 302 л. с.

Новинку представят 16 апреля 2019 года на автомобильной выставке в Шанхае.

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