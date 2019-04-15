Иванка Трамп посетила Эфиопию
Аддис-Абеба, 15 апреля, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Старшая дочь Дональда Трампа Иванка с официальным визитом посетила Эфиопию. Основная цель визита — продвигать инициативу правительства США по поощрению женского представительства на рынке труда. Об этом сообщает CNN Africa.
Инициатива нацелена на благо 50 миллионов женщин во всех развивающихся странах и будет реализована к 2025 году. Проект финансируется Агентством США по международному развитию (USAid). Его бюджет составляет 50 миллионов долларов США.
Иванка Трамп посетила текстильную фабрику в Аддис-Абебе, основанную женщиной.
«Мы верим, что инвестиции в женщин — разумная стратегия развития и выгодное деловое предприятие. Это также соответствует соображениям безопасности, так как наделенные полномочиями женщины стимулируют мир и стабильность, и этот эффект мы наблюдаем это всякий раз, когда реализуем данную стратегию», — заявила Трамп на встрече с женщинами, работающими в кофейной индустрии.
Трамп также посетит саммит по вопросам политики Всемирного Банка в Эфиопии. Позже на этой неделе Иванка Трамп посетит Кот-д'Ивуар с целью укрепления позиций женщин на рынке труда.