Аддис-Абеба, 15 апреля, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Старшая дочь Дональда Трампа Иванка с официальным визитом посетила Эфиопию. Основная цель визита — продвигать инициативу правительства США по поощрению женского представительства на рынке труда. Об этом сообщает CNN Africa.

(сс) Rod Waddington Эфиопки

Инициатива нацелена на благо 50 миллионов женщин во всех развивающихся странах и будет реализована к 2025 году. Проект финансируется Агентством США по международному развитию (USAid). Его бюджет составляет 50 миллионов долларов США.

Иванка Трамп посетила текстильную фабрику в Аддис-Абебе, основанную женщиной.

«Мы верим, что инвестиции в женщин — разумная стратегия развития и выгодное деловое предприятие. Это также соответствует соображениям безопасности, так как наделенные полномочиями женщины стимулируют мир и стабильность, и этот эффект мы наблюдаем это всякий раз, когда реализуем данную стратегию», — заявила Трамп на встрече с женщинами, работающими в кофейной индустрии.

Трамп также посетит саммит по вопросам политики Всемирного Банка в Эфиопии. Позже на этой неделе Иванка Трамп посетит Кот-д'Ивуар с целью укрепления позиций женщин на рынке труда.