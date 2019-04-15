Киев, 15 апреля, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Избирательный штаб президента Украины Петра Порошенко выбрал неправильную тактику в отношении главного конкурента Владимира Зеленского, заявил политолог Кость Бондаренко 15 апреля изданию «Главред».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

"Оппонента можно назвать «ставленником мирового сионизма», который хочет захватить украинский чернозём, наладить экспорт младенцев, является «планом Путина» и пытается таким образом захватить всю Украину. Но это должен быть не просто план, а чрезвычайно аргументированный. И только в таком случае ситуацию можно перевернуть», — рассказал политолог.

Бондаренко отметил, что у команды Порошенко практически не осталось времени для того, чтобы предъявить обществу систему угрозы, в рамках которой действующий президент Украины мог бы выступить в роли спасителя. В качестве удачного примера подобной схемы он привёл художественный фильм «Хвост виляет собакой», в котором президента США спасает от поражения на выборах выдуманная политтехнологами война с Албанией.

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