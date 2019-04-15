Спасти Порошенко от поражения может только выдуманная война — эксперт
Киев, 15 апреля, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Избирательный штаб президента Украины Петра Порошенко выбрал неправильную тактику в отношении главного конкурента Владимира Зеленского, заявил политолог Кость Бондаренко 15 апреля изданию «Главред».
"Оппонента можно назвать «ставленником мирового сионизма», который хочет захватить украинский чернозём, наладить экспорт младенцев, является «планом Путина» и пытается таким образом захватить всю Украину. Но это должен быть не просто план, а чрезвычайно аргументированный. И только в таком случае ситуацию можно перевернуть», — рассказал политолог.
Бондаренко отметил, что у команды Порошенко практически не осталось времени для того, чтобы предъявить обществу систему угрозы, в рамках которой действующий президент Украины мог бы выступить в роли спасителя. В качестве удачного примера подобной схемы он привёл художественный фильм «Хвост виляет собакой», в котором президента США спасает от поражения на выборах выдуманная политтехнологами война с Албанией.
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