Южно-Сахалинск, 15 апреля, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Коммунисты Сахалина приняли решение выдвинуть кандидатом в губернаторы региона депутата Государственной думы Алексея Корниенко. Парламентарий известен своей непримиримой позицией по вопросу принадлежности Курильских островов. В январе 2019 года, во время проведения акции возле японского посольства в Москве, он был задержан и помещен в автозак, несмотря на депутатскую неприкосновенность, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Илья Репин. Не ждали (фрагмент). 1884

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О том, как проходила акция протеста у посольства Японии в Москве, о её последствиях Алексей Корниенко рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

«Мы проводили совершенно законное мероприятие. В это время как раз проходили переговоры по этому вопросу. Мы собрались у посольства Японии, у нас в руках были плакаты с требованиями прекратить любые переговоры по Курилам. Принадлежность островов не может и не должна обсуждаться — никоим образом. Я держал в руках плакат «Сахалин и Курилы — русская земля». Ко мне подходили сотрудники полиции, просили представиться, я показывал им удостоверение, они прекрасно были осведомлены о том, что я депутат Государственной думы России. Потом из посольства стали выезжать вереницей дорогие иномарки в сопровождении охраны. И в это время нас стали хватать и тащить в автозаки. Когда я попал внутрь этой машины, увидел там много наших товарищей. Потом появился представитель закона и стал спрашивать, где тут депутат Госдумы. Я ответил, что я здесь. Он распорядился немедленно отпустить, но я выходить отказался, заявив, что уйду только вместе со всеми. Тогда нас всех выпустили. Но других участников акции всё-таки увезли в Красносельский РОВД, мы потом туда ездили, требовали их освобождения. Их тоже отпустили и, к счастью, не наказали. Да и за что? Граждане России имеют полное право требовать соблюдения незыблемости границ своей страны», — рассказал Алексей Корниенко.

Не могут понять действий правоохранителей не только российские граждане — участники акции, но и иностранные журналисты, снимавшие происходящее у стен японского посольства. Даже японские журналисты — не смогли понять.

«Японские журналисты подходили к нам и в недоумении задавали вопросы, просили им объяснить, почему нас задерживают. Прямо спрашивали: «Вы же защищаете свою землю, свою страну, почему?» А мы не могли им ничего объяснить — мы не понимаем, так же, как они, да и никто не сможет такое понять», — сказал парламентарий.

Алексей Корниенко и его единомышленники возмущены действиями японской компании Mitsui, участницей сахалинских нефтегазовых проектов. Напомним, руководство этой компании, не в первый уже раз, издаёт и распространяет, причем даже в органах исполнительной власти Сахалинской области, литературу с картами России, где Курилы принадлежат Японии, а Крым — Украине.

Ко Дню Победы над Японией коммунисты готовят свой подарок.

«Будет переиздана газета, которая вышла в сентябре 1945 года и из которой граждане СССР узнали, что Вторая мировая война завершена, а милитаристская Япония повержена. Часть экземпляров мы планируем подарить японской компании Mitsui, которая добывает наши полезные ископаемые на нашем Сахалине. Мы настаивали и продолжаем настаивать на возвращении празднования именно Дня Победы над Японией, а не безликого Дня окончания Второй мировой войны. Потому, что это — позор. США празднуют День Победы над Японией, другие страны — участницы событий, а наша страна, сыгравшая ключевую роль, нет. Это, повторю, просто позор!» — убежден Алексей Корниенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство россиян возмущены переговорами о принадлежности Курил, которые ведут российские и японские власти. Людей возмущает и беззубая позиция российских властей в связи с нарастающей «картографической» агрессией Японии во всём, что касается Курильских островов: японские представители неоднократно попадались на распространении литературы с картами Японии, где Курилы обозначены как японские острова, либо с картами России, где отсутствуют Курилы. При этом МИД Японии без устали шлёт протесты по поводу любых действий российских властей или военных на российских Курилах.