Кейптаун, 15 апреля, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Согласно отчету Network's State of Urban Safety in South Africa Report 2018/19, Кейптаун был назван самым опасным городом ЮАР, заняв первое место по числу убийств, грабежей и преступлений, связанных с собственностью. В то же время в Цване — наименьшее число нападений и преступлений на сексуальной почве из девяти наиболее крупных городских округов ЮАР, сообщил 14 апреля африканский новостной портал «Maroela Media»

(сс) Isabel Sommerfeld Кейптаун

В докладе представлен анализ положения дел в самых крупных городских округах ЮАР: Йоханнесбурге, Кейптауне, Цване, Бухте Нельсона Манделы, Буффало Сити, Мангуанге, Экурхулени и Мсундузи.

В докладе также говорится, что в данный момент в ЮАР 63% населения проживает в городах, где движущими факторами преступности и насилия являются «социальные, экономические и культурные факторы, обусловленные крайней нищетой и неравенством».

В дополнение к 14 социально-экономическим показателям, в докладе анализируется национальная статистика преступности, публикуемая Службой полиции ЮАР, а именно — уровень преступности и насилия в городах Южной Африки.