Енисейск, Красноярский край, 15 апреля, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Паромная переправа через Енисей сообщением Еркалово — Прибрежная начала работу в районе поселка Подтёсово, сообщает 15 апреля пресс-служба «Енисейского речного пароходства».

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Отмечается, что переправа начала работать ещё 4 апреля. Специалисты Подтесовской ремонтно-эксплуатационной базы провели все необходимые работы по освобождению затона ото льда, а так же подготовили причалы в Еркалово и Прибрежном.

Флот Енисейского речного пароходства будет обеспечивать водный путь в город Енисейск и обратно ежедневно по расписанию с 7 до 22 часов. Ежегодно по этому маршруту осуществляется перевозка более 40 тыс. человек и 120 тысяч тонн грузов.

Добавим, расположенные на правом берегу Енисея в Енисейском районе населённые пункты отрезаны рекой от «большой земли». В зимнее время здесь работают ледовые переправы, в другое время единственным доступным способом транспортного сообщения с внешним миром является паром.

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