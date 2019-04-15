Анкара, 15 апреля, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции задержали по меньшей мере 234 нелегальных мигранта во время спецопераций, прошедших во многих провинциях страны, сообщает 14 апреля Anadolu Ajansi.

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По данным министерства внутренних дел, среди задержанных были выходцы из Афганистана, Пакистана, Сирии и Ирака. Все они были доставлены в миграционные ведомства, где будет рассматриваться вопрос об экстрадиции.

Напомним, Турция по-прежнему является наиболее удобным перевалочным пунктом для мигрантов, спасающихся бегством от преследования в своих странах, вызванного внутренними конфликтами. Люди надеются попасть на территорию Евросоюза.