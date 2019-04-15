Петербург закупит новые трамваи с низким полом и Wi-Fi
Санкт-Петербург, 15 апреля, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Трехсекционные трамваи с низким уровнем пола и оборудованием для раздачи интернета по Wi-Fi закупит СПб ГУП «Горэлектротранс» для качественного обслуживания пассажиров трамвайной сети Петербурга.
По данным официального сайта госзакупок, предприятие приобретёт 21 трамвайный вагон, за которые готово заплатить не более 2,025 млрд рублей.
Заявки на конкурс принимаются до 29 апреля, сама поставка трамваев в Петербург должна произойти до 1 сентября 2019 года.
Отметим, что в 2018 году «Горэлектротранс» закупил два трехсекционных трамвая «Витязь-М за счёт собственных средств предприятия в рамках контракта с ООО «ПК Транспортные системы». Вероятно, тот же поставщик будет участвовать и в новом конкурсе, поскольку «пробные» трамваи показали себя с хорошей стороны в работе на севере города.
Трамваи «Витязь-М» имеют полностью низкий пол, просторный комфортабельный салон, широкие двери. Системы информирования пассажиров включают в себя медиакомплекс, транслирующий видеоконтент, раздающий Wi-Fi, а также сопряжённый с системой информирования по линии ГО и ЧС. Системы электронного контроля оплаты проезда позволяют рассчитываться за поездку банковскими картами, а также с помощью мобильных устройств, которые пассажиры смогут заряжать прямо в пути.
В вагонах предусмотрены системы видеорегистрации и подсчёта пассажиропотока. Кроме того, такие трамваи оборудованы системой информирования и ориентирования инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения в городской среде «Говорящий город», оснащены выдвижными аппарелями, облегчающими посадку и высадку для пассажиров с детьми и людей с особыми возможностями.
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