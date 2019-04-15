Санкт-Петербург, 15 апреля, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Трехсекционные трамваи с низким уровнем пола и оборудованием для раздачи интернета по Wi-Fi закупит СПб ГУП «Горэлектротранс» для качественного обслуживания пассажиров трамвайной сети Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай в Петербурге

По данным официального сайта госзакупок, предприятие приобретёт 21 трамвайный вагон, за которые готово заплатить не более 2,025 млрд рублей.

Заявки на конкурс принимаются до 29 апреля, сама поставка трамваев в Петербург должна произойти до 1 сентября 2019 года.

Отметим, что в 2018 году «Горэлектротранс» закупил два трехсекционных трамвая «Витязь-М за счёт собственных средств предприятия в рамках контракта с ООО «ПК Транспортные системы». Вероятно, тот же поставщик будет участвовать и в новом конкурсе, поскольку «пробные» трамваи показали себя с хорошей стороны в работе на севере города.

Трамваи «Витязь-М» имеют полностью низкий пол, просторный комфортабельный салон, широкие двери. Системы информирования пассажиров включают в себя медиакомплекс, транслирующий видеоконтент, раздающий Wi-Fi, а также сопряжённый с системой информирования по линии ГО и ЧС. Системы электронного контроля оплаты проезда позволяют рассчитываться за поездку банковскими картами, а также с помощью мобильных устройств, которые пассажиры смогут заряжать прямо в пути.

В вагонах предусмотрены системы видеорегистрации и подсчёта пассажиропотока. Кроме того, такие трамваи оборудованы системой информирования и ориентирования инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения в городской среде «Говорящий город», оснащены выдвижными аппарелями, облегчающими посадку и высадку для пассажиров с детьми и людей с особыми возможностями.

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