Москва, 15 апреля, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Вопрос о соответствии профессионального образования, полученного человеком, его будущей профессии крайне сложен, считает заведующий кафедрой рекламы, маркетинга и связей с общественностью Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные опроса ВЦИОМ о том, что почти половина граждан России не работает по специальности, он пояснил:

Василий Максимов. С дипломом. 1890

«Во-первых, профессии умирают, или практически умирают — в связи с сокращением заводского производства огромное количество инженерных кадров, выпущенных в СССР, остаётся невостребованным. Некоторым отраслям, правда, повезло больше, но в целом у выпускников советских «политехов» проблемы, и не по их вине.

С другой стороны, прогноз грядущей востребованности профессий вообще крайне сложная штука. Во-вторых, люди сплошь и рядом ошибаются с выбором вузовского направления подготовки, что неудивительно сразу после школы (да и родители поддаются некоей воображаемой моде). Банальный пример — перепроизводство юристов и экономистов в вузах, у которых и лицензию то уже отобрали… Ошибка тут в непонимании собственных склонностей и возможностей.

Ну и самое главное: в вузах даются некие навыки, которые сам человек, если захочет и сумеет, развивает в профессию. То есть, жёсткой привязки к диплому нет (за исключением ряда узких направлений подготовки).Ты умеешь обращаться с компьютером — выбирай работу из десятков возможных, от службы в полиции до фрилансерства. Умеешь писать тексты — так же выбирай из десятков возможностей. Точного соответствия с тем, что записано в дипломе как правило нет и быть не может.

Вот я по диплому журналист, работаю преподавателем, завкафедрой рекламы. Это противоречие? Считаю, что ни в коем случае. Так что скажу банальность: всё зависит во многом от самого человека. Есть воля к переменам, к поиску себя — победишь».

Напомним, опрос, проведённый ранее ВЦИОМ, показал, что почти половина (47%) опрошенных граждан России работают не по профессии. В качестве причины произошедшего 30% неработающих по профессии граждан указывают невозможность устроиться или отсутствие работы.