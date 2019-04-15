Санта-Моника, США, 15 апреля, 2019, 11:17 — ИА Регнум. В честь предстоящей годовщины релиза God of War (20 апреля будет ровно год с момента выхода игры) разработчики решили поблагодарить всех поклонников за вклад в развитие проекта. Выяснилось, например, что рождественские открытки одного из фанатов все сотрудники студии используют во время праздников. Об этом сообщается в видео на YouTube-канале PlayStation.

Постер компьютерной игры God of War

В ролике разработчики отмечают вклад фанатских работ в жизнь студии Santa Monica и развитие самой игры. Так, одни представители студии рассказали о рождественских открытках, нарисованных поклонником God of War, которые теперь используют все разработчики в праздники. Другие о подарках, которые фанаты регулярно присылают в студию. Среди них — шкатулка с выкованным символом «Омега» — он является логотипом всех проектов франшизы.

Также огромное количество фанатских работ появилось благодаря игровому фоторежиму. При помощи возможности менять выражения лиц персонажей геймеры смогли создать тысячи уникальных смешных кадров. Не осталась без внимания и диорама из LEGO, недавно поставленная в приёмной студии.

Отдельно разработчики отмечают то, что God of War ввела «моду на топоры». Сотни пользователей занялись ковкой этого оружия в реальной жизни и созданием целых серий видеороликов, посвящённых механике использования «Левиафана» в игре. В конце видео команда студии благодарит своих игроков за участие в жизни игры.

Напомним, что ранее разработчики из Santa Monica поставили у себя в офисе диораму из LEGO, созданную фанатом по God of War. Проект, собранный Мариусом Херрманном из восьми тысяч деталей конструктора, вдохновлён одной из игровых сцен. Создателям God of War так понравилось это геймерское творение, что Мариуса пригласили в студию, чтобы лично выразить ему благодарность.