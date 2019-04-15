Новосибирск, 15 апреля, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Новосибирские физики обнаружили необычный закон роста ёмкости нелинейного бездисперсионного оптоволоконного канала связи при увеличении мощности входного сигнала. Это теоретическое исследование позволило найти оптимальный способ кодирования информации, который может повысить скорость передачи данных с использованием сети интернет, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Аналитические расчёты сотрудников Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН подтверждены методами численного моделирования в двух независимых исследованиях.

geralt Интернет

Как рассказали в ИЯФ СО РАН, простейшая модель оптоволоконного канала связи обладает двумя параметрами — нелинейностью и дисперсией. При передаче информации возникают помехи — шум. При заданной мощности входного сигнала и мощности шума эти параметры определяют тот объём информации, который можно передать по каналу за единицу времени. Новосибирские физики рассчитали максимальную пропускную способность (ёмкость канала) в бездисперсионном оптоволоконном канале связи, то есть нашли статистику оптимального способа кодирования сигнала при заданной форме импульса, используя методы квантовой теории поля, которые обычно применяются в физике элементарных частиц и физике конденсированных сред.

«Расчёты, полученные нами для бездисперсионного оптоволоконного канала связи, могут быть интересны для телекоммуникационной отрасли, так как в ней тоже используются каналы связи с нулевой средней дисперсией», — пояснил старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Алексей Резниченко.

В своей работе физики ИЯФ СО РАН впервые обнаружили необычный закон роста ёмкости бездисперсионного оптоволоконного канала при увеличении мощности входного сигнала.

Результаты исследования новосибирских физиков опубликованы в журнале Physical Review E.